Entre los vuelos que tienen origen o destino dentro de nuestras fronteras hay casos tan curiosos como el que une Madrid con Shangai por este orden. Aunque pueda parecernos extraño a quienes no estamos acostumbrados a las cartas de navegación aérea, la vía más corta para unir a la capital española con esta ciudad ubicada en el este de China pasa no solo por Gipuzkoa, sino también por Alemania, Polonia, Rusia y Mongolia. La culpa de este malentendido (para los profanos) la tiene el hecho de que los mapas que utilizamos son planos pese a representar un planeta que no lo es. La solución a este lío la da la navegación ortodrómica.

El Airbus A330-200 de Iberia que protagoniza la ruta Madrid – Shangai es uno de los que recorren nuestro trozo de cielo regularmente, si bien en ocasiones este vuelo abandona la península por los cielos del Pirineo aragonés. Cuando lo hace sobre Gipuzkoa sobrevuela justo la vertical de Tolosa a 950 kilómetros por hora y 10.363 metros de altura, menos de 2 minutos después lo hace sobre el aeropuerto de Hondarribia y entra brevemente en el mar antes de cruzar Francia.

Estas rutas que abarcan varios países ocupan la escala más alta de las rutas aéreas y se gestionan a gran distancia, concretamente desde el Centro de Control Aéreo que Enaire tiene en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Las rutas nacionales ocupan el rango inferior, 300 metros por debajo. Eso explica que desde el suelo a veces nos pueda parecer que las estelas de los aviones están muy cerca o se crucen. Realmente siempre hay una mínima distancia de seguridad, que en septiembre de 2011 se redujo en España desde los 14,8 kilómetros anteriores a los 9,2. Esta ampliación de las aervías tenía como objetivo agilizar el tráfico aéreo y homologarse con otros países europeos.